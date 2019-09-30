Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.



Olay, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir muhasebecide çalıştığı öğrenilen Yaşar C.'nin (54) işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelendi, durum polis ve 112'ye haber verildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra cumhuriyet savcısının incelemesi üzerine şahsın ölümü şüpheli bulundu.



Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN