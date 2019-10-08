Samsun'da şüpheli ölüm
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Çay Mahallesi TOKİ bloklarında apartman sakinleri, bir süredir haber alınamayan Murat Dinler'in (41) evine gitti.
Evde elektrikli sobanın açık olduğunu ve Dinler'in sol tarafının yandığını fark eden site sakinleri, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahkemedeki ifadesinde ağlayan suçlu iyi hal indirimi aldı Silahla yaralama şüphelisinden gazeteciye: Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum? Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu