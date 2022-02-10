Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Samsun'da bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Z.E. adlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 acil servis ekiplerine ve polise haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Z.E.'nin ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN