Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Samsun'da şüpheli ölüm

23.02.2022 17:48
Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Elmaçukuru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket K.(62) evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 ekipleri Şevket K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şevket K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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