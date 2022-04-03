Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Samsun'da şüpheli ölüm

03.04.2022 16:23
Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Yılmaz Ordu evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olay polise haber verildi. Polis evde yaptığı araştırmada Ordu'nun zehirlenmiş olabileceğini tespit etti. 3 çocuk babası Yılmaz Ordu'nun ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Başkan Demir: 'Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak' Başkan Demir: 'Elektrikli otobüsler enerji verimliliğini artıracak' Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanlar şaşkına dönüyor! Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanlar şaşkına dönüyor!

Yılmaz Ordu, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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