Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı

24.02.2022 18:36
Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde bin 287 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde bin 287 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları K.Y.'nin (26) üzerinde yaptığı aramada bin 287 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan K.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da şüpheli şahsın üzerinden bin 287 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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