Samsun'da Suriyeli 2 Kardeş Bıçaklandı
36 dakika önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Suriyeli 2 kardeş yararlanırken, yaralılardan 1'inin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Samsun
'da bıçaklı saldırıya uğrayan Suriyeli 2 kardeş yararlanırken, yaralılardan 1'inin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Adbulhadi Sadık Ali (35) ile ağabeyi Abdulkader Sadık Ali (36) bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kardeşlerden Abdulkader Sadık Ali ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri iki kardeşi bıçakladığı iddia edilen Hafız K.'yi (53) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
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