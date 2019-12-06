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Samsun'da sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı genç ağır yaralandı.
Çarşamba- Terme kara yolu Yerli Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Ayan'a (22) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç çarpıp kaçtı.
Bu sırada, aracıyla yoldan geçen doktor, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptı.
Ayan, 112 Acil Servis ekibince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Ayan'a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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