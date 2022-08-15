El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı

15.08.2022 13:32

Samsun'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu midibüs hareket ederek devrildi.

Samsun'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu midibüs hareket ederek devrildi. Fındık işçilerinin bulunduğu midibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kuşça Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Halil Donat idaresindeki 01 ABL 130 plakalı midibüs fındık bahçesine giderken arıza yaptı. Motora bakmak için otobüsten inen sürücü Halil Donat'ın el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda geriye doğru hareket etti. Rampa aşağı kontrolsüzce giden midibüs yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra devrildi.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Halil Donat (62), Şiile Donat (56) ve Şehnaz Donat (11) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Terme, Kuşça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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