Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi - Son Dakika
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Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi

05.05.2022 20:10
Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün otomobili markete girdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fren yerine gaza basan sürücünün otomobili markete girdi.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Zeynep A. 55 FA 181 plakalı otomobili çalıştırıp hareket ettirmek istedi.

Bu sırada fren yerine gaza basması sonucu Zeynep A'nın kullandığı otomobil, marketin içine girdi. Yaralanan bulunmayan kazada iş yerinde hasar meydana geldi.

Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi
Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi
Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi

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Değirmenbaşı, Çarşamba, Otomobil, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete girdi - Son Dakika
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