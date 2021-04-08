Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek - Son Dakika

Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek

08.04.2021 12:01
Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek, System.String[]

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da 397 bin büyükbaş ve 260 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu, özellikle süt sığırcılığına önem verilmesi gerektiğini, bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na Samsun'da jersey ırkı süt sığırı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için bir...

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da 397 bin büyükbaş ve 260 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu, özellikle süt sığırcılığına önem verilmesi gerektiğini, bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na Samsun'da jersey ırkı süt sığırı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için bir proje sunduklarını söyledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çiftçilere silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı. Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce çiftçilere Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa, CHP Tekkeköy İlçe Başkanı Nihat Yurt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan tarafından silajlık mısır tohumluğu teslim edildi. Tekkeköy ilçesine toplam bin 200 kg silajlık mısır tohumluğu 450 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık destekli olarak çiftçilerimize dağıtıldı.

Samsun'un kaba yem açığı, mülkiyet problemi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konuşmasında, "İlimizin toplam 397 bin büyükbaş, 260 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. 1 milyon 250 bin ton kaba yem ihtiyacı vardır. Mevcut 600 bin dekar alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. 160 bin dekar mera alanlarından 500 bin ton kaliteli kaba yem elde edilmektedir. Kaba yem açığı tarla bitkileri hasadından arta kalan sap-samanlardan, otlatılabilen orman ve fındık alanlarından karşılanmaktadır. Bakanlık olarak 2020 yılında 10 bin 86 çiftçiye 260 bin dekar alanda yem bitkileri yetiştiriciliği yapıldığı için 18,5 milyon destekleme ödemesi yapılmıştır. Ancak 600 bin dekar ekilişimiz olmasına karşın çiftçilerimiz tarafından beyan edilen 260 bin dekar yem bitkisi ekilişine destek verilebilmektedir. Mülkiyet ve veraset problemlerinden dolayı birçok araziye Çiftçi Kayıt Sistemi'ne işleyemediğimizden dolayı desteklemelerden faydalanamamaktadır" dedi.

Sağlam, il ve ilçe müdürlüğü çalışanlarından çiftçilerin arazilerini Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt ettirmesi için gerekli özeni ve bilgilendirmeleri yapmalarını istedi.

Tekkeköy'ün tarım potansiyeli

Tekkeköy ilçesi özelinde ise 23 bin 363 adet büyükbaş hayvan, 24 bin 384 adet küçükbaş hayvan varlığı ve 92 bin 300 ton kaba yeme ihtiyaç duyulduğunu belirten Sağlam, ilçenin 47 bin 239 dekar yem bitkisi ekilişi ve 3 bin 417 dekar mera alanları ile tarla bitkileri hasadından arta kalan sap-samanlardan, otlatılabilen orman ve fındık alanlarından karşılandığını ancak üretimin yetersiz olduğunu dile getirdi. 2020 yılında Tekkeköy'e 500 dekar yem bitkisi ekilişi için bin 350 kg. silajlık mısır, yonca ve korunga tohumluğu hibe edildiğini açıklayan Sağlam, bu yıl ise bin 150 dekar yem bitkisi ekilişi için 3 bin 850 kg. yem bitkisi tohumu hibe edileceğini kaydetti. Sağlam, "İlçenin mera varlığının çok az olması nedeniyle, ilçemizde yem bitkileri yetiştiriciliğinin artırılması ile kaba yem açığı giderilmeye çalışılmalıdır. Özellikle çeltik, buğday, arpa ve fiğ ekiliş alanlarında (yaklaşık 30 bin dekar) 1. ve 2. ürün yem bitkileri yetiştiriciliği yapılmalıdır. Ayrıca ilçenin 61 bin 620 dekar olan fındık ve ceviz bahçelerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, sıra aralarına çok yıllık mera karışım bitkileri ekimi ile kaba yem üretimi yapılabilir veya küçükbaş hayvanlarımızın buralarda otlatılması sağlatılabilir ise kaba yem ihtiyacı giderilebilir. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce programa alınan Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında çayır mera ve yem bitkileri üretiminin artırılması ve meralarda ki aşırı otlatma baskısının önlenmesi amacıyla ilimizde silajlık mısır, yonca, yem bezelyesi, korunga ve İtalyan çimi tohumlukları tedarik edilerek üreticilerimize yüzde 75 destekli olarak hibe edilecektir" diye konuştu.

Süt sığırcılığının geliştirilmesi için bakanlığa proje sunuldu

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam, Samsun'da hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu, özellikle süt sığırcılığına önem verilmesi gerektiğini, bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na Samsun'da jersey ırkı süt sığırı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için proje sunulduğunu sözlerine ekledi.

İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil ile İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi'nin konuşmalarından sonra çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtımları yapıldı. - SAMSUN

Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek
Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek
Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek
Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek
Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek

İbrahim Sağlam, Hisarcık, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da süt sığırcılığı geliştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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