Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu - Son Dakika

Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu

Samsun\'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu
Son Güncelleme: 03.09.2023 10:32

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit suyla dolup otomobilde mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişi, yüzerek kurtulmayı başardı. Olayda çevredeki insanlar da yardıma koştu.

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun sele teslim oldu. Sanayi bölgesini yine su baskı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.

YÜZEREK ÇIKTILAR

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki alt geçidi su bastı. Otomobilleriyle suyun içinde kalan 3'ü kadın 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı. Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu. 4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.

BİR ANDA SUYUN İÇİNDE KALMIŞLAR

Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek, yüzerek kurtulabildiklerini anlattı.
Kaynak: AA

Samsun, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu - Son Dakika
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