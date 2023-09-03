Samsun\'da suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun sele teslim oldu. Sanayi bölgesini yine su baskı, bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Ev işyerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki alt geçidi su bastı. Otomobilleriyle suyun içinde kalan 3'ü kadın 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı. Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu. 4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.
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