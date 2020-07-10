Samsun'da T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğinde, "TR 83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı" dijital ortamda gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital platformda gerçekleştirilen çalıştay, OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın moderatörlüğünde yapıldı.

Çalıştaya OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED) Başkanı Orhan Turan, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Başkanı Bahri Uğurlu, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı İsmail Okutgen, Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı Münevver Uğurlu, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kerem Tüfekçi ile iş insanları ve akademisyenler katıldı.

TR 83 Bölgesinde Kaynak Verimliliği Çalışmaları konulu sunum gerçekleştiren Ardalı, kaynak verimliliği konusunda dünyanın ve Türkiye'nin yürüttüğü faaliyetler, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan TR 83 Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kaynakların, kapasitenin ve yaşam döngüsünün boşa harcanmaması gerektiğine işaret eden Ardalı, "TR 83 Bölgesi'nde kaynak verimliliğiyle ilgili bir kereliğine değil, planlı ve programlı bir şekilde devamlılığı olan çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bu sürece de tüm toplumu, çevreyi ve ekonomiyi dahil edeceğiz." dedi.

Çalıştay, tarafların genel değerlendirmenin ardından yapılan anket çalışmasıyla tamamlandı.