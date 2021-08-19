Samsun'da tabanca ve bıçak soruyla 5 bin lira gasp edildi - Son Dakika

Samsun'da bir eve zorla giren kimliği belirsiz şahıs bıçak ve tabanca çekerek 5 bin lira para gasp edip kaçtı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. eşi H.Y. ve çocuğu T.Ş.'nin bulunduğu eve zorla giren kimliği belirsiz şahıs bıçak ve tabanca zoruyla 5 bin lira para gasp etti. Gaspçı kayıplara karışırken, ev sahibi polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN