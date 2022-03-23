Samsun'da taciz iddiasıyla 110 yıla kadar hapsi istenen öğretmen hakim karşısında - Son Dakika
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Samsun'da taciz iddiasıyla 110 yıla kadar hapsi istenen öğretmen hakim karşısında

23.03.2022 13:55
Samsun'da taciz iddiasıyla 110 yıla kadar hapsi istenen öğretmen hakim karşısında

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 110 yıla hapis cezası talebiyle yargılanan öğretmen, hakim karşısına çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 110 yıla hapis cezası talebiyle yargılanan öğretmen, hakim karşısına çıktı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

YORUMLAR
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5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum Çevre il ve ilçelerden bırakılan köpekler bir ilçenin en büyük sorunu oldu Çevre il ve ilçelerden bırakılan köpekler bir ilçenin en büyük sorunu oldu

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da taciz iddiasıyla 110 yıla kadar hapsi istenen öğretmen hakim karşısında - Son Dakika


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