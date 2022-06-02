Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme

02.06.2022 15:35

Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme Gerekli önlemler alınana kadar insanların ikamet etmesine izin verilmeyecek Samsun'da inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu tahliye edilen 5'er katlı 2 binada, gerekli önlemler alınana kadar insanların...

Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme

Gerekli önlemler alınana kadar insanların ikamet etmesine izin verilmeyecek

SAMSUN - Samsun'da inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu tahliye edilen 5'er katlı 2 binada, gerekli önlemler alınana kadar insanların ikamet etmesine izin verilmeyecek.

30 Mayıs'ta Samsun'da bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir binada çatlaklar ve temelinde kayma yaşandı. Toprak kaymasından etkilenen 2 binada bulunan 11 aile tahliye edilirken, temel kazısı yapılan inşaat da durdurulmuştu. Temeli kayan 5 katlı bina ile bitişikteki 5 katlı binada ikamet edenler tahliye edilirken, bina sakinleri gerekli önlemleri almadan kazı yaptığı gerekçesiyle müteahhidi suçlamışlardı.

Önlemler alınana kadar ikamet izni yok

Tahliye edilen binalarla ilgili AFAD tarafından yapılan çalışmalarda sona gelindi. Edinilen bilgiye göre, bazı önlemler alınana kadar, tahliye edilen 2 binada insanların ikamet etmesine izin verilmeyecek. Toprak kaymasından etkilenen 2 binadaki 11 aile için acil ödenek istenecek. Öte yandan çevresindeki 2 binayı olumsuz etkilediği iddia edilen yeni inşaatın da istinat duvarı örmeden inşaata devam edemeyeceği öğrenildi.

Toprak kayması ve çatlakların oluştuğu binaların yakın sokakları emniyet şeridiyle kapatılırken, resmi polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede hazır bulunuyor.

Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme
Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme
Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme
Samsun'da tahliye edilen 2 binayla ilgili yeni gelişme

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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