Samsun'da tahliye edilen 9 katlı bina 30 santimetre yan yatmış - Son Dakika

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Samsun'da tahliye edilen 9 katlı bina 30 santimetre yan yatmış
7 saat önce
Samsun'da tahliye edilen 9 katlı bina 30 santimetre yan yatmış (drone ile)
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
Samsun'da tahliye edilen 9 katlı bina 30 santimetre yan yatmış (drone ile)
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