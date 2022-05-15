Samsun'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.05.2022 09:27
Samsun'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Katipoğlu'nun (53) kullandığı 55 SY 707 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı ardından evin bahçe duvarına çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada Halil İbrahim Katipoğlu olay yerinde, Aykut Uyanık (31) ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yaralı Latif Hasbolat ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil, Samsun, Sinop, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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