Samsun'da Taksici Selde Aracıyla Mahsur Kaldı

Tevfik Yilmaz:

Dün İstanbul, Ankara ve İzmir Mualif belediyeye sallayanlar bu da İktidarın bir belediyesi. Ne yazık ki birçok kurumda liyakat olmadığından ülkemde bu durumlarla daha çok karşılaşacağız. Bunun iktidari ve mualefeti yok. Millet olarak kendimize gelip ilim ve bilimle ülke yönetmezsek sonumuz her zaman daha kötüye gidecek şüphesiz. Deprem dahil doğal afetlerden en az zararla korunmanın bilimsel birçok yönü var. Bizde maalesef mühendisler ve bilim adamlarından siyasete faydalanılmıyor.