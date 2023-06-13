Samsun'da Taksici Selde Aracıyla Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Taksici Selde Aracıyla Mahsur Kaldı

13.06.2023 10:21

Samsun'da etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde aracı suyun içinde kalan bir taksi şoförü uzun süre kurtarılmayı bekledi. Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar çevre yolu köprü altında meydana geldi. Şoför, su seviyesi yükselince aracın üzerine çıkarken, bir süre bekledikten sonra kendi imkanlarıyla sudan kurtuldu.

Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar çevre yolu köprü altında meydana gelen olayda, otogara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu bir süre aracın içinde kurtarılmayı bekledi.

Samsun'da taksici selde aracıyla suyun içinde mahsur kaldı

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİ

Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıktı. Burada da bekleyen Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce kendi imkanları ile yürüyerek sudan çıktı.

Samsun'da taksici selde aracıyla suyun içinde mahsur kaldı
Samsun'da taksici selde aracıyla suyun içinde mahsur kaldı
Samsun'da taksici selde aracıyla suyun içinde mahsur kaldı
Samsun'da taksici selde aracıyla suyun içinde mahsur kaldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet yilmaz: TAYYIP gitmeden ülkemizin üzerinden kara bulutlar gitmez Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
  • Tevfik Yilmaz: Dün İstanbul, Ankara ve İzmir Mualif belediyeye sallayanlar bu da İktidarın bir belediyesi. Ne yazık ki birçok kurumda liyakat olmadığından ülkemde bu durumlarla daha çok karşılaşacağız. Bunun iktidari ve mualefeti yok. Millet olarak kendimize gelip ilim ve bilimle ülke yönetmezsek sonumuz her zaman daha kötüye gidecek şüphesiz. Deprem dahil doğal afetlerden en az zararla korunmanın bilimsel birçok yönü var. Bizde maalesef mühendisler ve bilim adamlarından siyasete faydalanılmıyor. Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
500

Korhan Ekiz Bulvarı, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Taksici Selde Aracıyla Mahsur Kaldı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 TFF, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarını tescil etti
19:43 Tüm sorular cevabını buldu! TFF, 2022-2023 sezonu için son kararı resmen ilan etti
19:22 Kılıçdaroğlu, CHP liderliği için yola devam mesajı verdi
19:18 İstifa etmesi istenen Kılıçdaroğlu'ndan manidar paylaşım: İnançla, kararlılıkla devam edeceğiz
18:49 CHP il başkanları değişim çağrısı yaptı
18:47 CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Değişim acil bir ihtiyaçtır
18:34 Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası şampiyonluğunda Batshuayi'ye hayran bakışlar
18:29 Röportaj esnasında muhabirin Batshuayi'ye bakışları olay oldu
18:12 Ankaragücü, Ali Sowe ile sözleşmesini 1 yıl uzattı
18:08 Sezona damga vurmuştu! Ankaragücü, Ali Sowe hakkındaki kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 20:10:00. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Taksici Selde Aracıyla Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement