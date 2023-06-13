Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar çevre yolu köprü altında meydana gelen olayda, otogara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu bir süre aracın içinde kurtarılmayı bekledi.
Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıktı. Burada da bekleyen Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce kendi imkanları ile yürüyerek sudan çıktı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Taksici Selde Aracıyla Mahsur Kaldı - Son Dakika