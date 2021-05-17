Samsun'da tam kapanmayı ihlal eden 2 bin 90 şahsa idari işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 90 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Tam kapanma dönemi 29 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihlerinde 365 bin 805 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldığı belirtilen açıklamada, kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 90 kişiye 3 milyon 458 bin 629 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.