Samsun'da tapulu arazilerinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bafra ilçesi Müstecep Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen sivil ve resmi jandarma ekipleri, tapulu arazilerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.S. (63), R.G. (44), N.Ö. (52) ve A.D'yi (57) suçüstü yakaladı.

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