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Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar - Son Dakika

Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar

03.02.2022 12:37

Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında şehre ayak bastığı noktaya konulan anıta saldırı gerçekleşti. Şahıslar, Atatürk anıtının ayaklarına halat bağlayarak araçla çekip yıkmak istedi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve "Onur Anıtı" olarak bilinen Atatürk anıtına dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı yapıldı.

İP BAĞLAYIP YIKMAYA ÇALIŞTILAR

Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı. Saldırganlar daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Polis çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede parkın içine giren bir aracın tespit edildiği belirtildi.

Samsun'da kentin sembolü olan Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak istediler

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Samsun'da kentin sembolü olan Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak istediler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Güncel Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar - Son Dakika


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