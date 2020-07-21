Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında bu sabah Samsun merkezli 5 ili kapsayan çok sayıda adresi eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 41 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve objeler, 1 adet antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 adet metal el dedektörü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN