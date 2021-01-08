Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı - Son Dakika

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

08.01.2021 14:39
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı, System.String[]

Samsun'da elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Yaylaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.C.(53) adlı bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisini alarak evine operasyon düzenledi. Evde ve eklentide yapılan aramada, 246 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 90 adet çeşitli dönemlere ait tarihi obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı - Son Dakika


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