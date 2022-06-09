Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.S. (54), M.Ş. (38) ve Ö.A'nın (41) Tekirdağ'dan tarihi eser getirerek Samsun'da satacakları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Takip edilen aracı, Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki petrol istasyonunda durduran ekipler, yaptıkları aramada, Mısır firavunu görünümlü heykel, metal dedektörü, aksiyon kamerası, altın görünümlü sarı renkli bilezik ile çeşitli eşyalar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler ise incelenmek üzere Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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