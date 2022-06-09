Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı

09.06.2022 15:43

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.S. (54), M.Ş. (38) ve Ö.A'nın (41) Tekirdağ'dan tarihi eser getirerek Samsun'da satacakları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Takip edilen aracı, Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki petrol istasyonunda durduran ekipler, yaptıkları aramada, Mısır firavunu görünümlü heykel, metal dedektörü, aksiyon kamerası, altın görünümlü sarı renkli bilezik ile çeşitli eşyalar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler ise incelenmek üzere Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da tarihi eser operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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