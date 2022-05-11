Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti

11.05.2022 15:13
Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil, metal sanduka ve metal sırtlık ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil, metal sanduka ve metal sırtlık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada tarihi niteliği olduğu değerlendirilen İncil, metal sanduka ve koruma kapağı ile sırtlık ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö.(38) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi Jandarma şüpheli araçta kaçak içki ve sigara ele geçirdi Jandarma şüpheli araçta kaçak içki ve sigara ele geçirdi

Jandarma, Samsun, Metal, İncil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement