SAMSUN'DA TARIM ARAZİSİNE HAL PROJESİNE TEPKİ - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesine bağlı Türbe Mahallesi'ne sebze ve meyve hali yapılacağı iddiaları üzerine arazi sahipleri, duruma tepki gösterdi. Alanın tarım arazisi olduğunu söyleyen mahalleli, 'Tarıma Dokunma' yazılı pankart açıp açıklama yaptı.

Türbe Mahallesi'nde yaşayanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım arazilerine sebze ve meyve hali yapılacağını iddia etti. İstimlak edilen tarım arazilerine sebze ve meyve hali yapılmasına karşı çıkan mahalleli, kararın gözden geçirilmesini istedi. Tarım arazilerinin olduğu alana toplanan mahalleli 'Tarıma Dokunma' yazılı pankart açarak açıklama yaptı.

Mahallede oturan Serdar Saraç, 'Köylülerin tarım yaptıkları araziye yaş sebze ve meyve halinin taşınması söz konusu. Bafra Ovası çok önemli bir yer, senede 3 farklı ürün alınabilen arazilerimiz var. Buraların betonlaştırılmasını istemiyoruz, devlet bu bölgeye sulama kanalları yaptı. Bütün bu sulama sistemlerinin boşa gitmesini de kamu yararına aykırı görüyoruz. Kanunlara ve mahkemelerin vereceği her türlü karara saygılıyız ama vicdan olarak bu verimli arazilerin, betonlaştırılması içimize sinmiyor" dedi.

'TÜM TÜRKİYE MAĞDUR OLACAK'

Mahalleliden Mahmut Erol ise, 'Ben bu alanda tarım yapıyorum. Bu arazinin, doğusunda kanal var, batısında da sulama kanalı var. Bu bölge sulak bir arazi ve buraya hal yapılmasına vicdanımız el vermiyor. Bu arazilere hal yapılmasıyla tüm Türkiye mağdur olacak. Burada senede 3 ürün alınıyor, su sorunu yok. Burada 20 hane tarım yapıyor. Tarım arazileri de parçalı, geniş bir tarım alanı yok. 10 dönüm, 5 dönüm ve 3 dönümlük araziler var' diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, 'Burayı devlet kamulaştırdı yani istimlak etti. Parasını alıp, tapuyu verenler de var ama tapuyu vermek istemeyenler vatandaşlar da var. Eylemi yapanlar da tapuyu vermek istemeyenler, o nedenle süreç devam ediyor' ifadelerini kullandı.