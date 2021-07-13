Samsun'da tarlada aşı - Son Dakika

Samsun'da aşı ekipleri çiftçiye tarlasında aşı yaptı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil aşı ekipleri aşıya ulaşımı kolaylaştırmak adına mekan tanımıyor. Aşılama rakamlarını daha yukarılara çekebilmek adına hizmet veren ekipler aşının koruma gücünü vatandaşa ulaştırmak için çalışıyor.

Müdürlük tarafından verilen bu hizmet, "Mobil aşı ekiplerimiz siz neredeyseniz oraya geliyor. Siz yeter ki isteyin, ekiplerimiz her zaman yanınızda" sözleriyle tanımlanıyor. Bafra ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde çekilen bir kare de bunu destekler nitelikte.

Karede tarlasında çalışan bir çiftçi için ekiplerin tarlasına kadar giderek seferber olduğu fark ediliyor. Traktörünün kasasında oturan çiftçiye tarlada aşı yapılma anları görülüyor.

(İHA)