Son dakika haber... Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, Havza ilçesinde defnedildi.

Emirefendi Mahallesi'nde, tartıştığı eşi Faruk Y. (36) tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi Kamile Y'nin (33) cenazesi ailesi tarafından Havza ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'ne getirildi.

Boyalı Camisi'nde öğle namazından önce kılınan cenaze namazının ardından Kamile Y, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kamile Y'nin çocukları, akrabaları ve mahalle sakinleri katıldı.

Bafra ilçesinde dün Faruk Y. ile eşi Kamile Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Y. eşini bıçakla yaralamıştı. Kamile Y. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Faruk Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.