Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

24.05.2022 18:49
Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı; gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı; gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Karasamsun Mahallesi'nde M.Ş. (28) ile F.İ.Ş. (40) arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.Ş, yanında bulunan bıçakla F.İ.Ş'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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