Samsun'da taş ocağından demir çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Üç şüpheli taş ocağından çaldıkları demir parçalarını motosikletle taşırken ekiplerin takibi sonucu yolları kesilerek yakalandı.

Samsun 'un Atakum ilçesinde taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti