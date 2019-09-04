Samsun'da taşıt sayısı 356 bin 247'ye ulaştı

TÜİK verilerine Samsun'da 2019 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 859 adet (yüzde 0,24), bir önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 047 adet (yüzde 2) artarak 356 bin 247 adete ulaştı.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 356 bin 247 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,5'i (172 bin 834 adet) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 521 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (1 521 adet) otobüs, yüzde 19,1 'i (68 bin 141 adet) kamyonet, yüzde 2,8'i (10 bin 098 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (37 bin 542 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (627 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,6'sı (51 bin 963 adet) de traktörlerden oluşuyor.



Açıklamada 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 086 bin 900 adet trafiğe kayıtlı araç bulunduğu, Samsun'un toplam 356 bin 247 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5' ine sahip olduğu bildirildi.



Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 209 bin 379 adet otomobilin yüzde 53,9'u beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 6,7'si siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken, 10,1'i diğer renklerde olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 37,7 olduğu, temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 493 bin 57 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,5'i dizel, yüzde 24,4'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1 'i elektrikli veya hibrit, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 'tür" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN