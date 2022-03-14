Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

14.03.2022 16:27

Samsun'un İlkadım ilçesinde taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 9 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında İlkadım ilçesi Hürriyet, Ulugazi, Kale mahalleleri ile Orhan Gencebay Caddesi'ndeki 7 iş yerinden taş ile camı kırarak içeri girmek suretiyle hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada, iş yerlerinden 465 lira bozuk para, cep telefonu, yaklaşık 10 bin lira değerinde paket sigara ve şans oyunu kağıtlarının çalındığını belirledi.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlı suça sürüklenen çocuk F.G'yi (16) adresinde yakaladı. Çalıntı ürünleri satmak isteyen B.G. de gözaltına alındı.

Çalıntı ürünler iş yerlerine teslim edildi. Teslim edilen cep telefonunda, zanlı F.G'nin öz çekim yaptığı belirlendi.

Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

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Hürriyet, İlkadım, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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