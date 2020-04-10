Samsun'da tedirgin eden kalabalık - Son Dakika

Samsun'da haftanın son gününde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların ana arterlerde kalabalık oluşturması tedirgin etti.



Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mecidiye Çarşısı korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" uyarılarına rağmen kalabalıklığı ile dikkat çekti. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Kalabalık olan sokakta yürüyenlerden bazılarının maske bile takmadığı görüldü. Kalabalık bankları da boş bırakmadı. Bazı yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.



Çarşıdaki durumun koronasız günleri anımsattığını söyleyen bazı vatandaşlar, önlem alınmasını istedi. - SAMSUN