Son Dakika Haberleri: Samsun'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı

2 saat önce

Samsun polisinin düzenlediği tefeci operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Samsun polisinin düzenlediği tefeci operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İlkadım ilçesinde "tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş yeri kurşunlama" suçlarından 3 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 1 milyon liradan fazla çok sayıda senet, dijital materyaller, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 28 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ve 20 bin lira para ele geçirildi.


Olayla ilgili K.F., A.F., K.F. ile M.Ç. ve G.Ç. adlı kadınlarla yaşları 18'den küçük K.M. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


"Bir gün sonra görüşürüz"


Gözaltına alına ve bir süre önce silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralanan K.F., bastonla yürüyerek emniyete getirildi. K.F. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "FETÖ'cüleri de çekin, MİT'çileri de çekin" diyerek FETÖ'ye sinkaflı sözler söyledi. Gazetecilerden kendisini yakışıklı çekmelerini isteyen K.F.'nin "Bir gün sonra görüşürüz" demesi ise dikkat çekti. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sınırda sıcak saatler! Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı
Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]