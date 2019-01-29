Son Dakika Haberleri: Samsun'da Tehditle Para Alma İddiası

Samsun'da Tehditle Para Alma İddiası

33 dakika önce

Samsun'da tehditle bir kişiden para aldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun'da Tehditle Para Alma İddiası, System.String[]
Samsun'da tehditle bir kişiden para aldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ü.A, sosyal medyadan tanıştığı C.C. adlı kadınla birkaç kez görüştü. Bir süre sonra C.C, sevgilisinin Samsun'a geldiğini söyleyerek bir daha görüşemeyeceklerini belirtti.

C.C'nin sevgilisi olduğunu öne süren Talip K, Ü.A'yı telefonla arayıp tehdit ederek para istedi. Ü.A, birkaç seferde 2 bin 700 lira verdiği Talip K'nin kızına ulaşarak şantaj yapması üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık etme ve zorlama" suçlarından daha önce hakkında işlem yapılan Talip K'yi Gaziantep'te gözaltına aldı.

Samsun'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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