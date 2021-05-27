Son dakika... SAMSUN'DA TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

Son dakika... SAMSUN'DA TEKNE ALABORA OLDU; 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KURTARILDI
27.05.2021 14:50
Son dakika haberi: SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle alabora olması sonucu Erdoğan Gönen hayatını kaybetti, Mutlu Aydın ise yaralı kurtarıldı.
SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle alabora olması sonucu Erdoğan Gönen hayatını kaybetti, Mutlu Aydın ise yaralı kurtarıldı. Olay, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Kumcağız Mahallesi açıklarında meydana geldi. Karadeniz'e açılan Erdoğan Gönen ve Mutlu Aydın'ın bulunduğu teknenin salyangoz demiri, fırtınanın da etkisiyle kayaya takılınca tekne alabora oldu. Suya düşen iki kişi çevredeki balıkçılar tarafından alınarak kıyıya çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri Erdoğan Gönen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mutlu Aydın ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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