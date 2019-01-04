Samsun'da Teknede Düşen Balıkçı Hayatını Kaybetti
57 dakika önce
Samsun'da denizde balık tutarken balıkçı teknesinin içinde düşerek yaralanan balıkçı tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
'da denizde balık tutarken balıkçı teknesinin içinde düşerek yaralanan balıkçı tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un 19 Mayıs
ilçesi Dereköy
açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme
ilçesinde ikamet eden Mustafa Aydoğan
(52), kardeşi ve oğluyla birlikte kendi tekneleriyle balık tutmaya gitti. Denizde balık tutarken balıkçı teknesinin içinde ayağı takılarak düşen 3 çocuk babası Mustafa Aydoğan, kafasını çarparak yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aydoğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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