Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürdürülüyor - Son Dakika
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Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürdürülüyor

14.04.2022 15:08
Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürdürülüyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlıklara devam edildiğini belirtti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlıklara devam edildiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve ilgili kurum temsilcileriyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada yaptığı açıklamada TEKNOFEST'in, ülkenin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için yola çıktığına işaret eden Dağlı, ülkede milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu, böylesine önemli bir organizasyona Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehir olarak ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Festival tarihi yaklaştıkça tüm şehirde heyecanın arttığını vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Tamamı geleceğin odak teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yarışmalara ilkokuldan üniversite ve üzeri seviyeye kadar her eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve profesyoneller katılacak. Festival kapsamında yarışmaların yanı sıra Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri ve Akıncı, Hürkuş, Atak helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı katılımcıların olacağı fuar etkinlik alanlarında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon alanlarını deneyimleyebilecek, son çıkan teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek ve yerli ve yabancı üretim hava ve kara araçlarını yakından görme imkanına sahip olacaktır."

Dağlı, uluslararası katılımın olacağı bu büyük etkinliğin Samsun'a yakışır bir şekilde her yönüyle kusursuz olarak gerçekleştirilebilmesi için tüm kurumlar birlikte festival alanında ve otoparklarda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi. Dağlı, festivale yoğun katılım beklediklerini, festival süresince misafirlerin trafik sorunu yaşamamaları için de yol düzenleme ve alternatif güzergah çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürdürülüyor

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ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu

Zülkif Dağlı, Havacılık, Samsun, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürdürülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıkları sürdürülüyor - Son Dakika
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