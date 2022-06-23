Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor

23.06.2022 15:50
Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte TEKNOFEST hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirterek, "Ses getirecek bir festivale ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte TEKNOFEST hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirterek, "Ses getirecek bir festivale ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

Vali Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve T3 heyeti ile Çarşamba Havalimanı'ndaki TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz dolayısıyla yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Festival özelinde tüm hazırlıklar için yol haritası oluşturduklarını anlatan Dağlı, "Festivale ev sahipliği yapacağımızın belirlendiği tarihten bugüne, tüm paydaşlarımız ile büyük bir gururla çalışıyor ve heyecanla bu organizasyonu bekliyoruz. Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı bağlantı noktaları, yol genişletme çalışmaları ve havalimanında dolgu alanlarına yönelik süreçler tüm hızıyla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Dağlı, TEKNOFEST kapsamında gelen misafirlere her anlamda konforlu ve huzurlu bir ortam hazırlamak için canıgönülden çalıştıklarını belirterek, "Ses getirecek bir festivale ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda 100. yılını kutlayacağımız Zafer Bayramı ile aynı tarihte başlayacak olan dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalinde çıtayı yukarı taşımak istiyoruz. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza, çalışmalarda emeği geçen tüm birimlere ve Samsun halkına destekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Vali Yardımcısı Cinbir: 'Samsun öncü şehir' Vali Yardımcısı Cinbir: 'Samsun öncü şehir' 'Tarih Boyunca Vezirköprü' kitabı tanıtıldı 'Tarih Boyunca Vezirköprü' kitabı tanıtıldı
Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement