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Samsun'da TEKNOFEST heyecanı - Son Dakika

Samsun'da TEKNOFEST heyecanı

27.09.2021 17:07
Samsun'da TEKNOFEST heyecanı, System.String[]

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından dün açıklanan karar ile TEKNOFEST 2022 Karadeniz'in Samsun'da yapılacak olması kentte büyük bir coşku ve heyecana neden oldu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından dün açıklanan karar ile TEKNOFEST 2022 Karadeniz'in Samsun'da yapılacak olması kentte büyük bir coşku ve heyecana neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu festivale en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçen 19 Mayıs'ta SBB TV Youtube Kanalında yapılan 'Umudun ve Ufkun Ülkesi Türkiye' programına konuk olan Baykar Savunma Teknik Müdürü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a "2022 yılında TEKNOFEST'i icra etmek istiyoruz. Tüm kuruluşlarımızla birlikte bu organizasyona talibiz. Mükemmel bir organizasyon kabiliyetimiz var. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz" demişti. Başkan Mustafa Demir'in bu sözleri üzerine Selçuk Bayraktar da SBB TV canlı yanında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TEKNOFEST büyük bir coşkuyla, bir hayal üzerine inşa ettiğimiz bir festival. İlk yılını İstanbul'da yaptık. İkinci yılında yoğun bir katılımla dünya rekoru kırdık. Bu coşkuyu Anadolu'ya da taşımak istedik. 2020 yılında Gaziantep'te yaptık. Şöyle bir karar aldık. Bir yıl İstanbul'da bir yıl Anadolu'da bu festivali düzenlemek için. 2021 yılında tekrar İstanbul'da yapacağız. 2022 yılında da yine Anadolu'da yapacağız. 60'dan fazla paydaşımız var. Bir karar vereceğiz. Önümüzdeki günlerde alacağımız karar ile 2022 yılında hangi ilimizde yapacağımızı açıklayacağız. Samsun'da genç nüfusu, konumu ve Milli Mücadele ruhuyla önde olan bir il. Havacılık konusunda önde bir şehir. Samsun değerlendirme aşamasında. 2022 yılında TEKNOFEST Samsun'da olabilir."

19 Mayıs 2021 akşamı yapılan o programda alınan sözün ardından dün açıklanan karar ile TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da yapılacağı duyuruldu. Karar kentte büyük bir coşku ve heyecan oluşturdu. 7'den 70'e herkes dünyanın en büyük Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali'nin Samsun'da yapılacak olmasının gururunu yaşıyor.

BAŞKAN DEMİR: "EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Kararın açıklanmasını heyecanla takip ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Milli Mücadele ruhu, genç nüfusu ve teknolojiye olan ilgisiyle bu dev organizasyonun üstesinden en iyi şekilde gelecektir. Gençlerimiz için önemli bir organizasyon. Hem Sayın Bakanımız Mustafa Varank hem de T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Bizler Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, üniversitelerimiz, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte 2022 yılında yapılacak TEKNOFEST' e en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

BAKAN VARANK: "BU ATEŞİ SAMSUN'DAN TUTUŞTURMAKTAN GERÇEKTEN MEMNUNUZ

Kararın ardından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise festival ateşini gelecek yıl Samsun'dan tutuşturacak olmanın memnuniyeti içerisinde olduklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'in Samsun'a hayırlı olmasını dileyen Bakan Mustafa Varank, "Dünyanın 1 numaralı uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST biliyorsunuz tüm Türkiye'de çocuklarımızın, gençlerimizin gönlünde teknoloji ateşini tutuşturmak için düzenlediğimiz bir organizasyon. İnşallah önümüzdeki sene TEKNOFEST, Samsun'dan başlayacak Karadeniz TEKNOFEST olacak. Samsun'un bizi en iyi şekilde ağırlayacağından eminiz. Oradaki çocuklarımız ve gençlerimiz de teknolojiyle hemhal olacaklar. TEKNOFEST' e katılacak Samsunlu ve Karadenizli çocuklarımızın gelecekte Türkiye'nin en başarılı, mühendisleri, astronotları, teknisyenleri olacağını biliyoruz. Bu ateşi Samsun'dan tutuşturmaktan gerçekten memnunuz" diye konuştu.

SELÇUK BAYRAKTAR: "SAMSUN'A HAYIRLI OLSUN"

Festivalin ikinci büyük Anadolu organizasyonun Samsun'da düzenlenmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST hem Samsun'a hem de dokunacağı tüm Karadeniz illerine hayırlı olsun. İstanbul'dan çok daha büyük coşkuyla kutlanacağını öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM KARAASLAN: "SAMSUN BÜYÜK BAŞLANGIÇLARIN ŞEHRİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise, "TEKNOFEST İstanbul dışında Anadolu'da sadece geçen yıl Gaziantep'te yapılmıştı. İkincisi ise şehrimizde Samsun'da yapılacak. Hakikaten bizim için büyük bir mutluluk. Samsun, büyük başlangıçların, büyük organizasyonların şehridir. 2022 TEKNOFEST' in, gençliğin şehri Samsun'da gerçekleşecek olması hepimiz için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Şehir olarak güçlü altyapımız ve tesislerimizle, en önemlisi de misafirperverliğimizle yüzbinlerce, milyonlarca katılımcıya kapımızı açacağız. Uluslararası organizasyonda şehrimiz için çok önemli tarihi anları hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

VALİ DAĞLI: "HEMEN KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURUYORUZ"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da şunları söyledi:

"Bugün çok büyük coşku içindeyiz. Biz de bayrağı devraldık. Şuan itibariyle hazırlıklarımıza başladık. Hemen koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. Valiliğimiz bünyesinde Büyükşehir Belediyemiz, üniversitelerimiz, iş dünyamızla birlikte güzel bir koordinasyon oluşturacağız. İnşallah bunu Samsun olarak tüm yerel yönetimlerimizle, belediyelerimizle, tüm yerel aktörlerimizle, siyasi temsilcilerimizle, halkımızla birlikte yüzümüzün akıyla gerçekleşecek. Bunun sözünü veriyoruz."

"BU FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Samsunlu gençler de dünyanın en büyük festivalinin kentlerinde yapılacak olmasının heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Üniversite öğrencileri Murathan Erdoğan, Nazım Sinan ve Zeynep Yılmaz ile lise öğrencileri Şeyma Akgül ve Berra Terzi, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile ifade etti.

-İHA-

Samsun'da TEKNOFEST heyecanı
Samsun'da TEKNOFEST heyecanı
Samsun'da TEKNOFEST heyecanı

Selçuk Bayraktar, Karadeniz, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da TEKNOFEST heyecanı - Son Dakika


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