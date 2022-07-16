Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

16.07.2022 17:32
Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Vali Zülkif Dağlı, bu yıl 5'incisi Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e ilişkin Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden hazırlıkları denetledi.

Festival tarihine kadar çalışmaların tamamlanacağını belirten Dağlı, festival kapsamında bağlantı noktaları, yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları ile havalimanında dolgu alanlarına yönelik süreçlerin planladığı şekilde devam ettiğini anlattı.

Festival hazırlıkları kapsamında tüm paydaşların canıgönülden, sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ettiğini aktaran Dağlı, "Festivalin gerçekleştirileceği Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerek iyileştirme çalışmaları gerekse yoğun katılıma karşılık verecek şekilde konforlu ve modern bir alan tesis ediyoruz. TEKNOFEST, kendi alanında dünyanın en önemli festivali olarak dikkati çekiyor. Böylesine prestijli bir festivale ev sahipliği yapmak, şehrimiz açısından hem önemli hem de bizlere sorumluluk anlamında büyük bir rol veriyor." dedi.

Milli teknoloji hamlesi olarak her geçen yıl artan değeriyle milyonların beğenisini kazanan TEKNOFEST için havalimanının kısa zamanda hazır hale geleceğini belirten Dağlı, gerek festival esnasında gerekse bundan sonraki yıllar için TEKNOFEST KARADENİZ'in adından söz ettirecek bir festival olarak anılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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