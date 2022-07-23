Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

23.07.2022 17:57
Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olan Samsun'da dünya standartlarında geliştirilen bilim merkezleri ve keşif Kampüsleri festivale hazırlanıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Bilim Merkezi, Samsun Keşif Kampüsü, Çarşamba Bilim Merkezi ve Canik Keşif Kampüsü'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Samsun'u bugünün ve geleceğin dünyasına hazırladıklarını belirten Dağlı, "Dünya teknolojik anlamda çok önemli değişimler yaşıyor. Dijital çağı yaşadığımız bu dönemlerde gençler ve çocukların yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve keşif kampüsleriyle Samsun gibi gençlik şehrinde geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin standartlarını geliştirmek, güçlendirmek veya uygulamak için genç kuşaklara modern ve konforlu ortamlar hazırlandığını aktaran Dağlı, şöyle devam etti:

"Sadece eğitim ile sınırlamadığımız, içerisinde yer alan sosyal donatı alanlarıyla TEKNOFEST KARADENİZ'in ilimize kazandırdığı bilim merkezleri ve keşif kampüslerimizi yaşayan yeni buluşma noktaları olarak tasarlıyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında orta ve uzun vadede başarılı çalışmalara ev sahipliği yapacak bilim merkezleri ve kampüslerimizin, gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında yükseköğrenimi seçmelerini teşvik etmede önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Türk ve İslam Dünyası'na bakıldığında bilim merkezi düşüncesinin çok daha önceki dönemlere dayandığını biliyoruz. Biz de TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları kapsamında medeniyetler şehri Samsun'a dünya standartlarında merkezler inşa ediyoruz. İçerisinde astronomi uzay ve havacılık atölyesinden teknolojiye, üretimden tarıma, matematikten tasarıma, doğa atölyesinden sergi alanına ve sosyal donatı alanlarına kadar atölyeler ve keşif alanları geliştiriyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi bir gelecek için bilimi ve bilgiyi eş zamanlı, çok boyutlu ve etik değerleri benimseyerek uyumlaştırma gücünde ve kararlığında olanları bir araya getireceğimiz bilim merkezlerimiz ve kampüslerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz."

TEKNOFEST KARADENİZ'de yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden hazırlıkları da yerinde inceleyen Dağlı, "Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi alanında dünyanın en büyük festivali için en iyi ortamı sunmak adına tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Samsun gibi özel bir şehirde böylesine değerli bir festival için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Festival için yüzbinlerin akın edeceği Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerek misafirlerimize gerekse ziyaretçilere modern ve konforlu bir ortam sunacağız." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

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