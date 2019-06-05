Samsun'da tekrarlanan muhtarlık seçimindeki kavgayla ilgili 5 gözaltı
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SAMSUN'un Ayvacık ilçesine bağlı Koçyurdu Mahallesi'nde, 2 Haziran Pazar günü yenilenen muhtarlık seçiminde çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Ayvacık
ilçesine bağlı Koçyurdu Mahallesi'nde, 2 Haziran Pazar günü yenilenen muhtarlık seçiminde çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Koçyurdu Mahallesi muhtarlığını 31 Mart'ta 3 oy farkla kazanan Yaşar Yılmaz
'ın azasının sandıkta görev yaptığı gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu seçim, 2 Haziran'da yeniden yapılmak üzere iptal edildi. Pazar günü tekrarlanan seçimde adaylar Yaşar Yılmaz ile Muammer Ay, yine yarıştı. Seçimde 118 oy alan Muammer Ay, muhtar seçilirken, rakibi Yaşar Yıldız ise 84 oyda kaldı.
Oy sayımının ardından el değiştiren muhtarlık seçimi sonrası adayların tarafları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, birbirine saldıran 8 kişi yaralandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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