Samsun'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

17.06.2022 15:14
Samsun'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak telefon ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı'nda 13 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 akıllı cep telefonu, 30 tuşlu cep telefonu, 10 telefon bataryası, 36 cep telefonu aksesuarı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Haklarında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapılan zanlılar, serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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