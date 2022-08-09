"Polisim" diyerek altın ve parayı elden teslim alan telefon dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika
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"Polisim" diyerek altın ve parayı elden teslim alan telefon dolandırıcısı yakalandı

09.08.2022 15:55
"Polisim" diyerek altın ve parayı elden teslim alan telefon dolandırıcısı yakalandı

Samsun'da telefonla aradıkları kişiye kendileri "polis" olarak tanıtıp elden altın ve parayı teslim alan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da telefonla aradıkları kişiye kendileri "polis" olarak tanıtıp elden altın ve parayı teslim alan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla aradıkları kişiye kendilerini "polis" olarak tanıtan dolandırıcılar korkutup kandırarak, altın ve paralarını eve gelen polise elden teslim etmelerini istedi. V.B.(45) adlı şahıs gittiği adresten 14 bin lira para ve 5 adet altın bileziği alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan şahıs polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu altın ve parayı elden teslim alan V.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Polisim' diyerek altın ve parayı elden teslim alan telefon dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Polisim" diyerek altın ve parayı elden teslim alan telefon dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika
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