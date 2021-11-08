Temizlik işçileri temiz bir çevre için yürüdü - Son Dakika

Samsun'da temizlik işçileri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla temiz bir çevre için yürüyüş yaptı.

İstiklal Caddesi'nde toplanan İlkadım Belediyesinde görevli temizlik işçileri, ellerinde "temiz çevre hastalıktan korur", "yerlere çöp atmayın", "temizlik imandan gelir", "iklimi değil kendini değiştir", "en güzel temizlik kirletmemektir" yazılı pankartlarla vatandaşlara gül dağıtarak yürüdü.

Bando eşliğinde yürüyen korteje, temizlik araçları ile balonlarla süslenen at arabası da eşlik etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bir şehri temiz tutmanın, sadece temizlik işçilerinin değil tüm halkın görevi olduğunu vurguladı.

Temizliğin en iyi yolunun kirletmemek olduğunu belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Belediye olarak temizlik işinin mali boyutu da var. Temizlik için milletten 5 milyon topluyoruz 35 milyon harcıyoruz. Başka hizmetlere yapacağımız maliyeti burada harcamış oluyoruz. Oysa temiz tutmayı becerebilsek daha az para harcayacağız, dolayısıyla buradan sağladığımız tasarrufla başka kalemlerde hizmet yapma imkanımız doğacak. Temizlik işçileri ve temizlik araçlarımızla temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak istedik. Umarız bir nebze faydalı olmuşuzdur."

Yürüyüşe belediye çalışanları, vatandaşlar ve kağıt toplayıcıları da katıldı.