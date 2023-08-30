Samsun\'da temizlediği tüfek ateş alan kadın, kocasını vurdu

Samsun'da bir kadın, tüfek temizlerken yanlışlıkla kocasını vurdu. Kadın gözaltına alındı, eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşayan F.Ç. isimli kadın evlerindeki tüfeği temizlediği esnada kazayla tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan eşi A.Ç'yi vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocasını yaralayan F.Ç. ise gözaltına alındı.
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