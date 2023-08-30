Samsun'da temizlediği tüfek ateş alan kadın, kocasını vurdu - Son Dakika

Samsun'da temizlediği tüfek ateş alan kadın, kocasını vurdu

Samsun\'da temizlediği tüfek ateş alan kadın, kocasını vurdu
Son Güncelleme: 30.08.2023 20:10

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu kocasını vurarak yaraladı. Olayın ardından kadın gözaltına alınırken, yaralı eşi hastanede tedaviye alındı.

Samsun'da bir kadın, tüfek temizlerken yanlışlıkla kocasını vurdu. Kadın gözaltına alındı, eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANLIŞLIKLA KOCASINI VURDU

Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşayan F.Ç. isimli kadın evlerindeki tüfeği temizlediği esnada kazayla tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan eşi A.Ç'yi vurdu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan A.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocasını yaralayan F.Ç. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Suç, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da temizlediği tüfek ateş alan kadın, kocasını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da temizlediği tüfek ateş alan kadın, kocasını vurdu - Son Dakika
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