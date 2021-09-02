Samsun'da Temmuz ayında 1940 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da, temmuz ayında bin 940 konut satılırken, 2021 yılı ilk 6 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 6 bin 71 oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Ağustos ve ilk yılın ilk 6 ayındaki bazı verileri paylaştı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,43, bir önceki aya göre yüzde 1,96 arttı.

Konut satış istatistikleri verililerine göre ise Türkiye'de Temmuz ayında 107 bin 785 konut satıldı. Samsun'da, 2021 Temmuz ayında bin 940 konut satıldı. Tokat'ta, 2021 Temmuz ayında 481 konut, Çorum'da, 2021 Temmuz ayında 611 konut ve Amasya'da, 2021 Temmuz ayında 361 konut satıldı.

Ocak-Haziran ayları arasındaki yapı izin istatistikleri kapsamında da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 45,3 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 3,3 arttı. Samsun'da, 2021 yılı ilk 6 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 6 bin 71 oldu. Tokat'ta, 2021 yılı ilk 6 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 890, Çorum'da, 2021 yılı ilk 6 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 424, Amasya'da ise 2021 yılı ilk 6 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 802 oldu.

Samsun'daki motorlu kara taşıtı sayısı 390 bini geçti

Motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre temmuz ayında 116 bin 988 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun'da, motorlu kara taşıtları sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 390 bin 231 oldu. Tokat'ta, motorlu kara taşıtları sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 190 bin 632 oldu. Çorum'da, motorlu kara taşıtları sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 179 bin 437, Amasya'da motorlu kara taşıtları sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 124 bin 800'e yükseldi. - SAMSUN