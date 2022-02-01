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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

01.02.2022 16:49
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu Suriye/Haseki-Daşişa'da bulunan terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında yapılan baskında örgüt mensuplarına ait isim listesindeki örgüt mensuplarından Samsun'da olduğu değerlendirilen Irak uyruklu 12 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 12 farklı ikamete İstihbarat, Özel Harekat ve TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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